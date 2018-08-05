У Зарваниці готуються до відкриття «Українського Єрусалима»

27-28 серпня відбудеться проща до Марійського духовного центру «Зарваниця». Особливою подією паломництва 27 серпня буде освячення «Українського Єрусалима» – копії комплексу споруд Святої землі, зокрема Гробу Господнього, – повідомляє інформаційний портал УГКЦ.

В освяченні візьмуть участь Блаженніший Святослав, Предстоятель УГКЦ, та кустодій (хранитель, страж) Святої Землі о. Фраческо Паттон, ЧБМ. Він привезе камінь із Гробу Господнього, який вмонтують в копію споруди в Зарваниці.

Освячення розпочнеться о 15:00. Після зустрічі Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, розпочнеться Молебень до Пресвятої Богородиці (собор Зарваницької Матері Божої). Відтак буде процесійний похід від собору та освячення копії Гробу Господнього.

До слова, Кустодія, або Захист, Святої Землі є однією з провінцій чернечого ордену францисканців (братів менших). Кустодія має завдання зберігати і доглядати святині, які знаходяться на Святій Землі, зокрема в Ізраїлі, Палестинській автономії, Йорданії, Сирії, Лівані, Єгипті, Кіпрі, а також здійснює пастирське піклування над католиками і обслуговування паломників.

Докладний розпорядок на свято Успіння Пресвятої Богородиці в Марійському духовному центрі «Зарваниця»:

Понеділок, 27 серпня

8:00 – Утреня (собор Зарваницької Матері Божої)

9:00 – Свята Літургія (собор Зарваницької Матері Божої)

Освячення води та Хресна дорога

12:00 – Свята Літургія (собор Зарваницької Матері Божої)

Освячення води та Вервиця

15:00 – Зустріч Блаженнішого Святослава (Шевчука)

Молебень до Пресвятої Богородиці (собор Зарваницької Матері Божої)

Процесійний похід від Собору та освячення копії Гробу Господнього

18:00 – Вечірня із виставленням Плащаниці (собор Зарваницької Матері Божої)

19:00 – Велика вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви)

20:00 – Архиєрейська Свята Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви)

20:30 – Архиєрейська Свята Літургія (собор Зарваницької Матері Божої)

Опісля похід із Собору долучається до основного походу

22:00 – Похід зі свічками до чудотворного місця

23:00 – Молебень до Богородиці (біля стели Богородиці)

та Панахида за героїв, які віддали життя за Україну

(біля меморіалу Небесної сотні)

00:00 – Освячення води

00:30 – Хресна дорога

Вівторок, 28 серпня

7:00 – Утреня (собор Зарваницької Матері Божої)

7:15 – Похід владик від собору до подіуму

7:30 – Архиєрейська Свята Літургія (на подіумі біля собору)

9:00 – Архиєрейська Свята Літургія (собор Зарваницької Матері Божої)

Освячення води та Хресна дорога

12:00 – Свята Літургія (церква Пресвятої Євхаристії)

Освячення води та Вервиця

14:00 – Свята Літургія (підземна церква Пресвятої Трійці)

17:00 – Вечірня (собор Зарваницької Матері Божої)