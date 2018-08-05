У Сокалі завершується ремонт дороги

Ремонт дороги загального користування обласного значення О141602 Сокаль-Стоянів, яка з’єднує між собою Сокальський і Радехівський райони, вийшов на фінішну стадію.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області, зараз виконуються роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного дорожнього покриття у межах м. Сокаль.

З наступного тижня підрядник розпочне роботи з поточного середнього ремонту на вказаній автомобільній дорозі у с. Тартаків.