У Шевченківському гаю відбудеться Міжнародний концерт українського танцю

У неділю, 12 серпня, у Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького у рамках Міжнародного фестивалю української культури і танцю виступатимуть ансамблі українського народного танцю з усіх куточків світу.

Зокрема у Львів приїдуть танцювальні колективи із США та Канади: Ukrainian Dnipro Ensemble of Edmonton, Tavria Ukrainian Folk Dance Ensemble Verba Ukrainian Dance CompanySopilka Ukrainian Dance School Selo Ukrainian Dancers Rushnychok Ukrainian Folk Dance Association Leleka Ukrainian Dance Ensemble Kvitka Ukrainian School of Dance Boyan on Tour Zirka Bratstva Studios Ukrainian Dance.

Ведучий заходу: Назар Савко.

Початок: 16:00.

Вхід вільний (оплата береться лише за вхід у Шевченківський гай).