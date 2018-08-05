У Львові вкрали інформаційний стенд про Голокост

Зараз перевіряють, чи на місцях інші елементи вуличного проекту

Учора у Львові невідомі вкрали один із інформаційних стендів мистецького проекту «Львів’43: Місто (не) пам’яті, що присвячений пам’яті жертв Голокосту.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук директорка музею «Територія терору» Ольга Гончар.

«Обікрали наш музeй. Обікрали нашe місто. Один, а можe вжe і нe один, із кубів виставки про 12 локацій Голокосту у Львові вчора щe був, а вжe нeма. Очікую патруль. До слова, спочатку вкрали інфотаблиці з цього куба, ми написали заяву, а потім і сам куб чeрeз дeкілька днів. Будьте пильні і повідомляйтe нам про долю кубів. А ми рахуємо збитки. Місто забуття», – написала вона.

Зокрема, зник стенд біля ЛНУ ім. І. Франка. Інші інформаційні стенди розміщені на площі Ринок, біля Оперного театру, Просторі Синагог, Цитаделі, на вул. Шевченка (місце, де розташовувався Янівський концтабір), вул. Шолом-Алейхема, вул. Вітовського, 55, вул. Вугільна, пр.Чорновола (біля музею «Територія Терору», Площі Шашкевича та вул. Шевській.

На стендах – інформація про історії, пов’язані з подіями Голокосту 1941-1944 рр. у Львові. Виставка має на меті нагадати про трагічну долю єврейської громади Львова, яка майже повністю загинула під час нацистської окупації.