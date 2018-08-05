Рятувальники продовжують вилучати застарілі артснаряди

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області , 4 серпня до Служби порятунку “101” надійшло два повідомлення про виявлення на території Львівської області вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, у с. Ясенівці Золочівського району під час прогулянки місцеві мешканці у канаві за 30 м до житлових будинків виявили предмет, ззовні схожий на артснаряд. А о 19:42 надійшло повідомлення про із с. Смільно Бродівського району, де під час випасання худоби на пасовищі місцеві знайшли застарілий боєприпас.

По факту виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи. Подано заявки начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знищення боєприпасів.