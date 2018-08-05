На Стрийщині у ДТП травмувалося 5 осіб, з яких двоє – діти (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 5 серпня, близько 13.00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Гірне Стрийського району

Як повідомила речник поліції Львівської області Світлана Добровольська, зіткнулись автомобілі “Шкода Фобія”, яким керував 45-річний львів’янин та “Фольксваген Пасат”, за кермом якого перебував мешканець Дрогобича. Внаслідок ДТП травмовані п’ятеро осіб, з них двоє дітей віком п’ять та десять років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи всіх учасників ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Лікарі уточнюють діагнози травмованим.