На Львівщині відбудеться традиційний вишкільний табір «Патріот 2018»

Із 15 серпня по 19 серпня у Сокальському районі Львівщини поблизу села Заріка відбудеться традиційний вишкільний табір “Патріот 2018” Львівського обласного осередку ВГО «Сокіл».

Захід має на меті поширення національно-патріотичного та духовного виховання серед молоді Львівщини.

Учасники пройдуть короткий курс практичних занять з впоряду, виживання, тактичної медицини, проходження смуги перешкод, а також теоретичних занять з ідеології. Інструкторами, як і минулоріч, стануть сокільці, що є бійцями ЗШР «Карпатська Січ» 93-ої ОМБр ЗСУ, батальйону імені Кульчицького Нацгвардії та ОДЧ «Карпатська Січ».

Контактна особа – Богдан Бард, тел.: 0 (93) 758 66 26.

Табір відбувається за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.