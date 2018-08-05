Де знайти екобус у Львові у серпні (графік)

Для зручності мешканців, які здають відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію, екобуси мають зупинки у всіх районах Львова, а також у Винниках, Брюховичах і Рудно. Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР просить приносити відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію.

Нагадаємо, на сьогодні у Львові є 207 пунктів збору батарейок: у школах, на комунальних підприємствах, у супермаркетах, на ринках тощо.

Подаємо графік стоянок екобуса на серпень 2018 року: