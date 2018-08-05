Авторів запрошують до VІІ Конкурсу україномовних п’єс “Драма.UA”

Конкурс передбачає дві номінації: “П’єса для дорослих” та “П’єса для дітей"

Мистецька майстерня “Драбина” та Перша сцена сучасної драматургії “Драма.UA” за підтримки Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки та Львівського театру ляльок оголошують VІІ Конкурс україномовних п’єс “Драма.UA”.

З часу свого заснування, конкурс п’єс “Драма.UA” спрямований на популяризацію сучасної української драматургії, пошук та підтримку молодих авторів-драматургів, просування актуальної української драматургії на театральні сцени та до спеціалізованих видань.

Основна мета конкурсу залишається незмінною – відкривати широкому загалу імена талановитих українських драматургів та інтегрувати їх в актуальний театральний контекст.

VII Конкурс п’єс пропонує авторам-переможцям винагороду, котра стала можливою завдяки партнерству з двома театрами Львова:

– П’єса переможця в номінації “Доросла п’єса” буде поставлена на малій сцені Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки;

– П’єса переможця в номінації “П’єса для дітей” буде поставлена у Львівському обласному ляльковому театрі;

– П’єси з шорт-ліста Конкурсу будуть рекомендовані для перекладу та постановок в інших театрах.

Умови VIІ Конкурсу п’єс “Драма.UA”:

До участі в Конкурсі приймаються непредставлені та неопубліковані раніше авторські п’єси українською мовою (або суржиком), написані не давніше, ніж за два роки до подачі заявки;

2. Максимальна кількість п’єс від одного автора – 2 (дві);

3. Учасники Конкурсу повинні заповнити гугл-форму за посиланням – https://goo.gl/3HKjvqта надіслати її до 23:59 години 1-го листопада 2018 -го року;

4. Конкурс передбачає дві номінації: “П’єса для дорослих” та “П’єса для дітей”;

5. Автори\-ки можуть подавати свої тексти в обидві номінації;

6. Авторське право на п’єси належить виключно авторам;

7. Оргкомітет залишає за собою право використовувати твори або фрагменти творів, поданих на Конкурс, а також іншу надану авторами інформацію, для промоції Конкурсу;

8. Про результати Конкурсу можна буде дізнатися на фб-сторінці Мистецької майстерні “Драбина” та Першої сцени сучасної драматургії Драма.UA, а також на сайтах та фб-сторінках наших головних партнерів – Театру Лесі та Львівського театру ляльок.

Положення про проведення Конкурсу:

– Оргкомітет Конкурсу формує лонг-лист з-поміж усіх надісланих текстів до 14 листопада 2018-го року

– Лонг-лист передається на розгляд журі, котре формує шорт-ліст та обирає переможців(***) в обох номінаціях до 1-го грудня 2018-го року

– До складу журі будуть входити завліти театрів, актори, театрознавці та режисери – у тому числі ті, хто працюватиме над постановками п’єс переможців

П’єса для дітей – перевага буде надаватися п’єсам, котрі зачіпають/поєднують наступні теми:

– наукова тематика (фізика, тіло/біологія людини, закони природи);

– віртуальна реальність та комп’ютерні технології;

– космос;

– людські емоції;

– культури світу;

– природні явища/феномени/порядок речей;

– правила дорожнього руху;

– права людини (рівність/повага/взаєморозуміння);

– історія мистецтва;

– винаходи та відкриття.

Журі залишає за собою право НЕ визначати переможця в обох номінаціях