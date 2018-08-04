Уперше у параді до Дня Незалежності України візьмуть участь жінки-військові

У Києві триває підготовка до головного параду країни

Уперше на параді до Дня Незелажності України візьмуть участь жінки-військовуслужбовців, які крокуватимуть окремою коробкою.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Петро Порошенко.

«На злітній смузі Антонов відбулась перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад два десятки військовий оркестрів. Уперше у цьому році на параді крокуватиме коробка жінок-військовослужбовців», – написав Президент.