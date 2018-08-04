У Золочеві у закинутому будинку знайшли тіло чоловіка (відео)

Учора, 3 серпня, у Золочеві на вул. Коперніка у покинутому приміщенні виявили тіло невідомого чоловіка, – повідомляє «Золочів. нет».

«На даний час проведеними оглядом місця події встановити особу не вдалося. В зв’язку з цим правоохоронні органи Золочева просять всіх небайдужих з інформацією про даного невстановленого чоловіка звертатися в органи поліції», – повідомив виданню слідчий Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Микола Яремчук.

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