У Золочеві у закинутому будинку знайшли тіло чоловіка (відео)

Особу померлого не встановлено
     23  

Учора, 3 серпня, у Золочеві на вул. Коперніка у покинутому приміщенні виявили тіло невідомого чоловіка,  – повідомляє «Золочів. нет».

«На даний час проведеними оглядом місця події встановити особу не вдалося. В зв’язку з цим правоохоронні органи Золочева просять всіх небайдужих з інформацією про даного невстановленого чоловіка звертатися в органи поліції»,  –  повідомив виданню слідчий Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Микола Яремчук.

Відео 18+