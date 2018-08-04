У Карпатах триває масове вирубування лісу-кругляка (фото)

Кореспондент Цензор.НЕТ зафіксував вирубку лісу-кругляка в Карпатах.

Увечері 27 липня журналіст зафіксував навантаження вирубаного вдень ​​лісу-кругляка в Підгородцівському лісництві біля Національного природного парку “Сколівські Бескиди” в районі фортеці Тустань біля смт Східниця. У цьому районі вирубка лісу-кругляка відбувається постійно. Зрубані вдень ​​ дерева до вечора скидають вниз до дороги і вивозять.

Нагадаємо, напередодні Гройсман доручив ДФС, Держаудитслужбі, Держгеокадастру та Нацполіції перевірити всі лісгоспи щодо незаконної вирубки і вивезення лісу-кругляка. Крім того, рівно рік тому 31 липня Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за незаконну вирубку лісуДжерело: https://ua.censor.net.ua/p3079701