У ДТП постраждав мотоцикліст

У Львові зіткнулися мотоцикл на легкове авто

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 серпня близько 16.00 на перехресті вулиць Богданівської та Старознесенської.

Зіткнулись автомобіль “Фольксваген Гольф”, за кермом якого перебував 26-річний львів’янин, і мотоцикл “Ямаха”, яким керував 47-річний мешканець Львова. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом кісток передпліччя та забої.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.