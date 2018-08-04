У Дрогобичі планують створити сервіс «Е-перевезень» за зразком Лондона

У найближчий місяць компанія «Ekreative», яка реалізувала систему відслідковування руху громадського транспорту у Лондоні, допоможе Дрогобичу створити та реалізувати аналогічний продукт.

Проект, який реалізовуватиметься у Дрогобичі за сприяння міського голови Тараса Кучми та депутатського корпусу міської ради, сприятиме мешканцям міста якісно отримувати послуги у сфері пасажирських перевезень та роботи громадського транспорту міста. Також завдяки реалізації проекту, службовці зможуть реагувати не лише на скарги громадян, а й на порушення, які демонструватиме е-система.

Завдяки роботі е-системи, буде можливо:

- Здійснювати централізований контроль за громадським транспортом, зокрема це важливо у випадку поломок, перекриття вулиць, непогоди чи у екстрених випадках.

- Здійснювати контроль за рухом громадського транспорту у реальному часі.

- Аналізувати продуктивність роботи транспортних засобів.

- Відстежувати статистику щодо кілометражу проходження контрольних пунктів.

- Здійснювати підрахунок кількості пасажирів.

Переваги для пасажирів:

- Визначення часу очікування транспорту з точністю до хвилини.

- За допомогою мобільного додатку контролювати маршрут поїздки, адже система автоматично сповіщатиме про наближення до вибраної (попередньо) зупинки.

- Безконтактна оплата проїзду.

Загалом впровадження повної концепції “Е-перевезень міста” відбуватиметься у три етапи:

1 етап

- Встановлення трекерів для маршрутного транспорту.

- Розробка програмного забезпечення (Front/Back end).

- Розробка мобільних додатків для (IOS/Android/WEB).

2 етап

- Впровадження е-квитка.

- Встановлення трекерів для снігоприбиральної техніки, сміттєвозів та іншої техніки, яка знаходиться у комунальній власності.

- Розробка програмного забезпечення.

3 етап

- Закупівля інформаційно-сенсорних кіосків для залізничного вокзалу, АЗС.

- Закупівля електронних інформаційних табло для зупинок громадського транспорту міста.

- Проведення оптоволоконної мережі у місті.

«Компанія «ЕKreative» має величезний досвід у створенні мобільних додатків, зокрема, із використанням GPS-трекінгу. Реалізувавши систему відслідковування руху громадського транспорту в Лондоні, ми поширили цей досвід в Україні. Кожен мешканець зможе завантажити додаток на Android або iOS телефон чи відкрити наш сайт і легко слідкувати за рухом транспорту. Додаток також буде корисним для планування пересування містом завдяки інформації про всі зупинки на маршруті. Приємно, що скоро MapaMagic з’явиться і в Дрогобичі», –зазначив керівник компанії «ЕKreative» Віктор Євпак.