У Дрогобичі планують створити сервіс «Е-перевезень» за зразком Лондона
У найближчий місяць компанія «Ekreative», яка реалізувала систему відслідковування руху громадського транспорту у Лондоні, допоможе Дрогобичу створити та реалізувати аналогічний продукт.
Проект, який реалізовуватиметься у Дрогобичі за сприяння міського голови Тараса Кучми та депутатського корпусу міської ради, сприятиме мешканцям міста якісно отримувати послуги у сфері пасажирських перевезень та роботи громадського транспорту міста. Також завдяки реалізації проекту, службовці зможуть реагувати не лише на скарги громадян, а й на порушення, які демонструватиме е-система.
Завдяки роботі е-системи, буде можливо:
- Здійснювати централізований контроль за громадським транспортом, зокрема це важливо у випадку поломок, перекриття вулиць, непогоди чи у екстрених випадках.
- Здійснювати контроль за рухом громадського транспорту у реальному часі.
- Аналізувати продуктивність роботи транспортних засобів.
- Відстежувати статистику щодо кілометражу проходження контрольних пунктів.
- Здійснювати підрахунок кількості пасажирів.
Переваги для пасажирів:
- Визначення часу очікування транспорту з точністю до хвилини.
- За допомогою мобільного додатку контролювати маршрут поїздки, адже система автоматично сповіщатиме про наближення до вибраної (попередньо) зупинки.
- Безконтактна оплата проїзду.
Загалом впровадження повної концепції “Е-перевезень міста” відбуватиметься у три етапи:
1 етап
- Встановлення трекерів для маршрутного транспорту.
- Розробка програмного забезпечення (Front/Back end).
- Розробка мобільних додатків для (IOS/Android/WEB).
2 етап
- Впровадження е-квитка.
- Встановлення трекерів для снігоприбиральної техніки, сміттєвозів та іншої техніки, яка знаходиться у комунальній власності.
- Розробка програмного забезпечення.
3 етап
- Закупівля інформаційно-сенсорних кіосків для залізничного вокзалу, АЗС.
- Закупівля електронних інформаційних табло для зупинок громадського транспорту міста.
- Проведення оптоволоконної мережі у місті.
«Компанія «ЕKreative» має величезний досвід у створенні мобільних додатків, зокрема, із використанням GPS-трекінгу. Реалізувавши систему відслідковування руху громадського транспорту в Лондоні, ми поширили цей досвід в Україні. Кожен мешканець зможе завантажити додаток на Android або iOS телефон чи відкрити наш сайт і легко слідкувати за рухом транспорту. Додаток також буде корисним для планування пересування містом завдяки інформації про всі зупинки на маршруті. Приємно, що скоро MapaMagic з’явиться і в Дрогобичі», –зазначив керівник компанії «ЕKreative» Віктор Євпак.