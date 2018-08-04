Погода на вихідні: літо повернулося

Буде спекотно і без дощу

За прогнозами синоптиків, у суботу-неділю, 4-5 липня, у Львівській області та Львова переважатиме мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Удень температура становитиме 27 – 29° тепла, у межах області – до 31° тепла. Уночі – 12 – 17° тепла.

Лише в неділю після обіду місцями можливі короткочасні грози.

Найближчі дві доби на річках басейнів Сяну, Дністра переважатиме спад рівнів води. На річках Західного Бугу очікується незначне коливання рівнів води з перевагою підйому.