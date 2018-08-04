На Львівщині триває фестиваль середньовічної культури “ТуСтань!”

Лицарські поєдинки, кінні турніри, автентичні ремесла, ярмарок, квести, нічний штурм і лазерне дійство – на Львівщині відбувається ХІІІ фестиваль української середньовічної культури “ТуСтань!”.

Упродовж кількох днів, 3-5 серпня, у Тустані відтворюють життя середньовічного міста, яке цілісно показує усі грані життя та побуту епохи розквіту Української Держави – Київської Русі.

Учасників фестивалю привітав голова Верховної Ради України Андрій Парубій та перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський.

“Так само, як і колись, сьогодні наші хлопці на Сході країни, боронячи кордони нашої держави, говорять ворогові: “Тут стань”. Я хочу побажати всім воїнам, які сьогодні стануть до бою, перемоги, успіху. А усім учаникам фестивалю гарного настрою та занурення у середньовічну атмосферу, атмосферу українського лицарства”, – зазначив Андрій Парубій.

Територія заповідника розділена на 7 тематичних локацій: ристалище, ремісничі майстер-класи, театр, університет, духовна територія, література та бойки, де проходитимуть більше сотні різноманітних атракцій (лицарські поєдинки, кінні турніри, автентичні ремесла, ярмарок, квести, нічний штурм і лазерне дійство).

“Такі фестивалі є вкрай необхідні для всіх нас, тому що ми збагачуємо свою культуру і популяризуємо її. Ми знаємо про свої традиції, історію. Ми передаємо ці знання нашим нащадкам і саме в такий спосіб вони пізнають, як формувався наш народ, нація. Осередок Тустані є вкрай важливим, бо тут формувався військовий дух України. Зараз цей військовий дух боронить мирту землю тут. Ми вдячні нашим хлопцям, які зупинили агресра. Вони боронять не лише свою землю, але й відстоюють цінності християнства, прозорості та демократії. Ми маємо міцну армію, яка реформована з ініціативи Президента України. Важливо, щоб ми пам’ятали, що выд кожного з нас залежить, якою буде наша держава”, – наголосив Ростислав Замлинський.

Особлива увага цьогоріч присвячена дітям. Для них створили Дитячу Фортецю із забавами, танцями, постановками та іншими атракціями.

Також на Фестивалі презентують декілька новинок: Лицарська школа та локація Віртуальної реальності, в межах якої гості зможуть здійснити політ над фортецею.

З часу свого заснування фестиваль став одним із найпотужніших на Львівщині та збирає щораз більшу кількість активних людей, для корих важливе правильне дозвілля, культура, традиції, які хочуть знати історію та бути її учасниками.

Основне завдання Фестивалю – популяризувати пам’ятку, біля якої відбувається захід, і поглиблювати знання власної історії та пояснити, що Фестиваль, насамперед, культурна подія, яка відкриває історичний контекст та прив’язує до української історії.