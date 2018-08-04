Львів’янин Роман Гладиш – чемпіон Європи з велотреку (фото)

Роман став найкращим у дисципліні скретч

Український велогонщик зі Львова Роман Гладиш став чемпіоном Європи з велотреку.

Про це повідомляє у Фейсбук прес-служба Національного олімпійського комітету України.

“Неймовірна перемога! Роман Гладиш – чемпіон Європи з велотреку в дисципліні скретч”, – йдеться в пості.

Друге місце на чемпіонаті, що проходить в шотландському Глазго, посів спортсмен із Франції Адрієн Гарель, третє – швейцарець Трістан Марге.

Скретч – індивідуальна велогонка на дистанції 15 кілометрів.

Довідка:

Роман Гладиш народився у Львові 12 жовтня 1995 року. Вихованець Львівського училища фізичної культури.