Короткі мандри: наздоганяємо літо

Літо, відпустки, канікули! Чим зайняти улітку дітей, аби їм було і цікаво, і пізнавально, і корисно? Ми – за активний відпочинок, а от самі активності можуть бути різноманітними!

Хтось пірнає у море, хтось подався у гори, але відпочинок – це ж не обов’язково мчати на край світу, адже завжди можна знайти цікаве і незвідане неподалік або ж, навпаки, чкурнути туди, де вже були і сподобалося. На різні часові варінти (відпустка чи просто вікенд) варто спланувати різні розваги, аби поспіх і розчарування не зіпсували настрій. А підготуватися треба дуже ретельно. Особливо це стосується сімей із дітьми, адже з малюками час тече зовсім інакше, а несподіванки – це норма.

Про безпечні водойми на Львівщині Газета вже писала ось тут:

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Але не озерами єдиними! Ми пропонуємо підбірку з історичним ухилом, яка буде цікавою для дітей різного віку. А ви знаєте, що поблизу Львова є загадкові кам’яні міста, в яких будинки схожі на хатки хобітів, а ще замок, що був Версалем у фільмі про Д’артаньяна і трьох мушкетерів? Ці і ще багато цікавих місць можна оглянути, вирушивши в мандрівку Львівщиною.

Замки “Золотої Підкови”

Чув про них майже кожен, а от бували ще точно не всі. А таки варто. Особливо з дітьми, коли їм за віком уже цікаве саме поняття «замок», а уява домальовує принцес, королівн, лицарів і бали. Якщо подивитися згори на три замки у Львівській області на відстані понад 200 км, то вони складаються в дугу, яка дуже нагадує підкову. Споруди так званої «Золотої Підкови» вважаються найграндіознішою замковою спадщиною, що залишилася в Галичині. Головними об’єктами цього маршруту є замки в Олеську, Підгірцях та Золочеві.

Перший по дорозі зі Львова – Олеський замок.

Відреставрована будівля зберегла небагато палацової ідентичності, проте роздивитися тут усе одно є що. За даними історичних джерел, у стінах замку не один день провів гетьман Богдан Хмельницький.

Підгорецький замок має більшу архітектурну цінність – він один із найкрасивіших у Європі з епохи Ренесансу. Сьогодні сам замок продовжують реставрувати, тому для огляду доступні лише прилеглі території та фасад. До речі, саме Підгорецький замок виконував роль Версалю в радянському фільмі про трьох мушкетерів.

Разом із Золочівським замком ви зможете потрапити в “Китайський палац” поблизу, де розташувався музей Східних культур.

У самому замку зберігається копія корони єдиного за всю історію українського короля Данила Галицького. А найбільш загадковим у споруді є камені із зашифрованими написами, датовані XV століттям.

Печерний монастир та інші кам’яні міста

Окрім класичних замків, поблизу Львова також розташовані справжні кам’яні міста і навіть печерний монастир. Звісно, збереглися вони не в повному вигляді, але побродити з дітьми є де. У селі Стільсько збереглася значна частина столиці держави Білих Хорватів. Ці невеликі будиночки зараз нагадують дім Фродо, а колись тут ходили справжні воїни.

У лісі за селом Розгірче зберігся загадковий печерний монастир.

Дослідники припускають, що ченці-християни оселилися там ще за Руських часів, щоб абстрагуватися від шуму, метушні й присвятити своє життя служінню Богові.

Село Стільсько знаходиться за 10 км на схід від Миколаєва, що на Львівщині.

Оглянувши околиці, із Стільського вирушайте до Стрия, а звідти вже до села Розгірче. Якщо у вас залишилися сили, ви можете відвідати могутні скелі, на яких колись стояла фортеця Тустань. Це брили-велетні, від яких рукою подати до гір. Обстежувати їх можна годинами.

Якщо ви хочете махнути в Тустань, сміливо плануйте це на початок серпня. Адже 3-5 серпня там відбудеться щорічний фестиваль «Ту Стань! – 2018». Лицарські бої, танці, співи, університет, театр, ремесла, смачна кухня, духовна та кінотериторія, воркшопи для дітей, найцікавіші екскурсії – точно знайдеться те, що зацікавить і вас, і ваших малят. Біля підніжжя стародавньої Тустані – наскельної фортеці і митниці ІХ-ХVІ століть, – відбуватиметься неймовірне дійство, родзинками якого є нічний штурм фортеці, лазерне шоу і Машина часу – мандрівка в минуле з допомогою доповненої та віртуальної реальності.

Шляхами колишнього Белзького князівства

На території нинішньої Львівської області у XII-XV століттях існувало велике князівство з давньоруською мовою та династією Рюриковичів.

Частина його звичаїв досі збереглася у місті Белз, що було свого часу центром князівства. Шлях до Белзького князівства – немовби дорога в іншу історичну епоху.

Нині частина територіальної історичної пам’ятки проходить повз Червоноград, Тартаків, Сокаль, Варяж, Белз та Угнів. Останні 3 населені пунки практично за крок від Польщі, тому тут і ритм життя інший. У кожному з названих сіл і міст ви можете відвідати численні музеї, але вони нічого не варті без живого споглядання споруд, які залишилися. У Белзі це каплиця із залишками руського городища, у Тартакові – маєток Потоцьких, у Варяжі – стародавній костел Святого Марка.