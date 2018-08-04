Через конфлікт на дорозі мотоцикліст вистрелив у ногу водієві авта

Суперечка між чоловіками виникла через порушення Правил дорожнього руху

Учора, 3 серпня, близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка, 200 у Львові у ногу поранили чоловіка.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, між 34-річним львів’янином, водієм автомобіля “Фольксваген і 36-річним мотоциклістом зі Львова спалахнув конфлікт через порушення Правил дорожнього руху.

Під час суперечки мотоцикліст вистрелив із пристрою для відстрілу гумових куль у ногу опонента. Правоохоронці вилучили спецзасіб для проведення експертизи.

Встановлюються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.