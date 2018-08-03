Які медичні аналізи та тести є гарантовано безкоштовними для українців

Міністерство охорони здоров'я нагадує перелік досліджень, які гарантовано входять у перелік послуг, що їх надає первинна медична допомога
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Усі послуги, які надаються лікарями на рівні первинної медичної допомоги є абсолютно безкоштовними для пацієнтів. За них розраховується держава.

Зокрема це:

  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • глюкоза крові;
  • загальний холестерин;
  • швидкий тест на вагітність;
  • швидкий тест на тропоніни (для експрес-діагностики гострого інфаркту міокарда);
  • швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.

Крім того, лікар може виміряти тиск та зробити електрокардіограму.

Інші дослідження можна зробити за скеруванням вашого лікаря у лікарнях чи поліклініках.

У Міністерстві наголошують, якщо вам відмовляють у безкоштовних послугах, варто зателефонувати ха номером 15-45. А вже з осені у Нацслужби здоров’я запрацює власний контактний центр, куди можна буде звернутися.

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