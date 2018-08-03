Які медичні аналізи та тести є гарантовано безкоштовними для українців
Міністерство охорони здоров'я нагадує перелік досліджень, які гарантовано входять у перелік послуг, що їх надає первинна медична допомога
Усі послуги, які надаються лікарями на рівні первинної медичної допомоги є абсолютно безкоштовними для пацієнтів. За них розраховується держава.
Зокрема це:
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- загальний аналіз сечі;
- глюкоза крові;
- загальний холестерин;
- швидкий тест на вагітність;
- швидкий тест на тропоніни (для експрес-діагностики гострого інфаркту міокарда);
- швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.
Крім того, лікар може виміряти тиск та зробити електрокардіограму.
Інші дослідження можна зробити за скеруванням вашого лікаря у лікарнях чи поліклініках.
У Міністерстві наголошують, якщо вам відмовляють у безкоштовних послугах, варто зателефонувати ха номером 15-45. А вже з осені у Нацслужби здоров’я запрацює власний контактний центр, куди можна буде звернутися.