Як жидачівські рятувальники діставали цуцика з криниці (фото, відео)

Хвостатий просидів у пастці два дні

Сьогодні о 10:59 рятувальники провели операцію з порятунку собаки, який упав у криницю у с. Іванівці Жидачівського району, – повідомили у ГУ ДСНС Львівської області.

Глибина криниці, в якій опинився собака, – близько 3 метрів. Води всередині не було. Тварина просиділа у пастці близько двох днів.

Помітив собаку в криниці сільський голова, який і повідомив рятувальників про подію.

Фахівці 16 ДПРЧ м. Жидачів за допомогою мотузки спустилися у колодязь і витягнули хвостатого бранця на поверхню.