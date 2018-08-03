Власне житло доступне усім завдяки кредиту від ПриватБанку

«Програма ПриватБанку «Житло в кредит» дає можливість придбати в кредит житло на вигідних умовах як на первинному, так і на вторинному ринку. Умови оформлення кредиту прозорі та не передбачають прихованих комісій, у т.ч. за дострокове погашення кредиту, – говорить Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині. – Ставка за кредитом на житло з первинного ринку тепер становить 17,9%, з вторинного ринку – 19,9% річних. Це особливо вигідно і зручно для тих клієнтів, хто планує придбати, наприклад, двокімнатну квартиру, а хотів би – трикімнатну, адже можна оформити кредит тільки на цей додатковий житловий метраж”.

ПриватБанк гарантує повний юридичний супровід угоди з придбання нерухомості, а також дотримання всіх законів України під час її укладання. Кредит може взяти будь-який резидент України, працевлаштований за наймом, або фізична особа-підприємець. Підтвердити доходи можна, надавши довідку про нарахування доходів за останні півроку. Підприємці повинні надати копію виписки з ЄДР та податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця. Для клієнтів, які мають регулярні надходження, достатні для підтвердження фінансового стану через банк, довідка про доходи не потрібна. Окрім того, можна подати заявку, заповнивши форму privatbank.ua. Протягом 30 хвилин співробітник банку зв’яжеться з заявником, відповість на всі запитання та, за бажанням, оформить замовлення. За роз’ясненнями та консультаціями з приводу кредитування можна звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку на Львівщині.

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