Ведмеді кличуть волонтерів для приготування морозива
Акція відбудеться у ведмежому притулку "Домажир"
Завтра, 4 серпня, у ведмежому притулку “Домажир”, що поблизу Львова зберуться волонтери. Вони готуватимуть для клишоногих мешканців улюблений десерт.
“А ви знаєте, що ведмеді обожнюють морозиво?Наші клишоногі друзі запрошують вас допомогти зробити холодний десерт”, – кажуть організатори заходу.
Акція почнеться об 11:00. Охочих взяти участь просять телефонувати за номером телефону 0675093058, адже кількість людей обмежена.
Із собою треба принести ніж та дощечку для нарізання фруктів.
Додамо, що у ведмежому притулку змінився графік екскурсій. Тепер у вихідні тут працюють на годину довше, для зручності відвідувачів. Остання екскурсія стартує о 18:30, а у будні о 17:30.