Ведмеді кличуть волонтерів для приготування морозива

Завтра, 4 серпня, у ведмежому притулку “Домажир”, що поблизу Львова зберуться волонтери. Вони готуватимуть для клишоногих мешканців улюблений десерт.

“А ви знаєте, що ведмеді обожнюють морозиво?Наші клишоногі друзі запрошують вас допомогти зробити холодний десерт”, – кажуть організатори заходу.

Акція почнеться об 11:00. Охочих взяти участь просять телефонувати за номером телефону 0675093058, адже кількість людей обмежена.

Із собою треба принести ніж та дощечку для нарізання фруктів.