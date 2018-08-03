У Сокальському районі горів житловий будинок
Пожежа трапилась учора ввечері
У селі Шпиколоси Сокальського району горів житловий будинок. Рятувальники отримали повідомлення о 18:57 і відразу ж виїхали на місце події.
“Прибувши на місце, рятувальники приступили до ліквідації займання і вже о 20:10 локалізували пожежу та о 20:31 повністю ліквідували”, – повідомляють у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.
Однак вогонь знищив речі домашнього вжитку площею 50 кв.м та пошкодив перекриття на площі 50 кв.м. Рятувальникам вдалось врятувати будинок від повного знищення вогнем.
До гасіння пожежі задіяли 9 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Постраждалих немає.