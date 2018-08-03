У Сокальському районі горів житловий будинок

У селі Шпиколоси Сокальського району горів житловий будинок. Рятувальники отримали повідомлення о 18:57 і відразу ж виїхали на місце події.

“Прибувши на місце, рятувальники приступили до ліквідації займання і вже о 20:10 локалізували пожежу та о 20:31 повністю ліквідували”, – повідомляють у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.