У сквері біля площі св. Юра буде новий дитячий майданчик

Дитячий майданчик у сквері біля площі св. Юра вже на етапі завершення. Тут виконали усі основні ремонті роботи, залишилось лише змонтувати обладнання.

“На сьогодні основні роботи з облаштування території, асфальтування доріжок, бетонування різних кріплень вже виконані. Залишається змонтувати обладнання для майданчика. Обладнання замовлено. Після його доставки підрядник приступить до монтажних робіт”, — розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької РА.

Додамо, що ремонт тут проводять НУ «Львівська політехніка» підрядна організація ФОП «Новосад». Коштує дитячий майданчик 1 мільйон 250 тисяч гривень. Кошти виділені із бюджету розвитку Львова.