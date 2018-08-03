У Самборі судитимуть львів’янина, який обікрав дитячу музичну школу

Чоловік уже притягувався до відповідальності за грабунок

За процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури, завершено досудове розслідування стосовно 32-річного львів’янина, якого підозрюють у пограбуванні музичної школи у Рудках.

Так, у травні підозрюваний проник у приміщення Рудківської дитячої музичної школи та викрав звідти персональний комп’ютер, ноутбук, монітор, кларнет, акустичну колонку і мікрофон.

Крім цього, крадій поцупив ще і інші матеріальні цінності, які належать працівникам закладу. Загальна сума збитків становить понад 37 тис грн.

Під час досудового розслідування до чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що на даний час зловмисник перебуває у Львівській установі вииконання покарань №19.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Самбірського міськрайонного суду для розгляду по суті. Чоловіка може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

До речі, як було встановлено, зловмисник неодноразово судимий за злочини проти власності.

Зокрема, востаннє, минулоріч у липні одним із районних судів Львівської області чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі за крадіжку, та на підставі ст.75 КК України, звільнено від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку 3 роки.