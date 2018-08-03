У понеділок у Залізничному районі Львова лунатимуть сирени
Тут фахівці перевірятимуть обладнання
У понеділок, 6 серпня, у Залізничному районі Львова увімкнуть сирени. Тут перевірять, чи справне обладнання електричних сирен.
Зокрема, перевірку системи оповіщення з увімкненням електричних сирен без передачі мовної інформації у Залізничному районі Львова проводитимуть за такими адресами:
- Головний залізничний вокзал «Львів» — площа Двірцева, 1;
- Електропідстанція Львівської залізниці — вул. Талінська, 5;
- Вагонне депо станції «Клепарів» — вул. Левандівська, 14;
- Пасажирське вагонне депо «Львів-5 парк» — вул. Рудненська, 32.
Тривалість перевірки — до 1 хвилини.