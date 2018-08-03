У Львові змінять кольори перепусток для в’їзду у центр

З 1 вересня у Львові змінять кольористику перепусток, які дозволяють в’їзд у пішохідну зону центру міста. Про це повідомив начальник центру безпеки міста Юрій Діль:

«Заміну перепусток для в’їзду транспорту у центральну пішохідну зону Львова проводимо тому, що на протязі останніх двох років ми видавали перепустки старого зразка, і почали траплятися зловживання. Тому було прийнято рішення змінити перепустки, змінивши кольористику, і паралельно провести повторний реєстр мешканців і служб, які мають право на заїзд у пішохідну зону”.

Для мешканців цих вулиць перепустки будуть зеленого кольору, а для автомобілів, які обслуговують, заклади, що розташовані у пішохідній зоні, – жовтого. Червоні перепустки отримають автівки спеціальних служб та силових структур.

Автомобілі сфери обслуговування зможуть заїжджати в центральну пішохідну зону в час, який був визначений раніше — з 06.00 год і до 11.00 год. Тоді як мешканці можуть заїжджати цілодобово. Проте для них, залежно від адреси проживання, будуть вказані три зони паркування та місця, де не можна паркуватись. Мешканцям для отримання перепуски нового зразка необхідно буде надати документи, які підтверджують, що вони є власниками транспортного засобу, і проживають на території пішохідної частини.

“Перепустки видаються терміном на один рік. Для мешканців і спецтранспорту вони безкоштовні, натомість щомісячна оплата для автомобілів сфери обслуговування становить 465 грн”, — розповів Юрій Діль.

Для отримання перепусток нового зразка необхідно звертатися за адресою: пл. Ринок, 1, кабінет охорони. Отримати консультацію чи за додатковою інформацією можна звертатися цілодобово за тел. 297−59−94.

Перепуски нового зразка можна отримати протягом серпня, а з 1 вересня вони почнуть діяти.