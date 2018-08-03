У Львові затримали наркодилера та його спільника

Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно із працівниками слідчого відділу Шевченківського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 затримали 30-ти річного наркодилера, який організував на території Львова збут наркотичного засобу «метадон», а також його спільника.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили поліетиленові пакети та згортки із вмістом порошкоподібної речовини, ззовні схожої на наркотичний засіб «метадон», мобільні телефони, сім-карти різних операторів та грошові кошти, отримані від збуту наркотиків. Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

Наркодилер затриманий в порядку ст.208 КПК України, йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання для нього міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Правоохоронці проводять подальші заходи з метою встановлення всього ланцюга злочинної діяльності затриманого.