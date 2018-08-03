У Львові оголосили аукціони по 12 об’єктах в системі ProZorro (перелік)

Управління комунальної власності Львівської міської ради завершило публікації інформаційних повідомлень в електронній торговій системі ProZorro щодо продажу 12 об’єктів комунальної власності м. Львова.

Охочі придбати нерухомість, можуть подати свою пропозицію, зареєструвавшись на одному з майданчиків, підключених до системи ProZorro. Спеціалісти управління комунальної власності та майданчиків надають додаткові консультації покупцям, а також допомагають взяти участь в аукціонах.

«Після завершення прийому пропозицій, система розкриває лише ставки покупців, і кожен з них може в інтерактивному режимі підвищити свою пропозицію (аукціон на підвищення ціни). Після закінчення аукціону система розкриває всю інформацію про учасників та визначає переможця торгів за найвищою ціною. Запрошуємо усіх зацікавлених осіб до участі в електронних торгах», — пояснює начальник управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун.

Дізнатись детальну інформацію про об’єкт, а також взяти участь у аукціонах можна за посиланням, які збережені під адресою кожного об’єкта.

Нагадаємо, Львів першим серед інших міст України розпочав приватизацію майна в електронній торговій системі ProZorro. Продажі.