У Дрогобичі на підприємстві брусами задавило працівника

За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці відкрито кримінальне провадження

У Дрогобицький відділ поліції сьогодні, 3 серпня, надійшло повідомлення про смерть чоловіка на одному з місцевих підприємств.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що близько 10:00 працівника підприємства, 50-річного місцевого мешканця, придавило дерев’яними брусами. Від отриманих травм він помер на місці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до семи років позбавлення волі.

Слідство триває.