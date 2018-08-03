У Красному від вибуху паливного баку постраждали люди

Зараз вони у лікарні

Учора, 2 серпня, у селі Красне Буського району під час зварювальних робіт стався вибух паливного баку. Подія трапилась на території підприємства філії “Бродівський ДЕЗ“(Автодор). Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Від вибуху постраждали двоє людей – мешканець с. Красне, 1955 року народження, та мешканець с. Андріївка, 1963 року народження.

Обидва отримали опіки. Їх госпіталізували у 8 клінічні лікарню м. Львова.