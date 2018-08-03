Топ-10 спеціальностей із найбільшим прохідним балом у 2018, – рейтинг МОН

– Менеджмент соціокультурної діяльності (МОН) 188,598

– Міжнародні економічні відносини 186,711

– Журналістика (МОН) 186,252

– Політологія 186,05

– Історія та археологія 184,55

– Фармація, промислова фармація (МОЗ) 184,391

– Культурологія (МОН) 184,288

«Торік найбільший прохідний бал був на «Стоматологію» – майже 197. У лідерах також була низка міжнародних спеціальностей, «Фармація», «Політологія», окремі спеціалізації «Філології». Цього року ми бачимо певні зміни, але вони незначні – в лідерах здебільшого залишаються ті ж спеціальності. Однак хочу підкреслити, що цього року в ТОП-спеціальності увійшла «Журналістика», на якій було скасовано творчий конкурс. Тобто вступ відбувався за сертифікатами ЗНО, що забезпечило приріст конкурсного бала за цією спеціальністю», – відзначив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Нагадуємо, що 1 серпня майже 59 тис вступників на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Щоб отримати місце державного або регіонального замовлення, їм потрібно виконати вимоги до зарахування до 18-ї години 6 серпня.