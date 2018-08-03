Приватним садкам і школам Львова виділили 1,2 млн грн (перелік)

Садки та школи приватної форми власності отримають фінансову підтримку від міста за травень-серпень 2018 року

Сьогодні, 3 серпня, під час засідання виконавчого комітету прийняли рішення щодо затвердження переліку закладів освіти м. Львова приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, та суми фінансової підтримки за травень-серпень 2018 року.

«У цьому році було продовжено реалізацію програми підтримки приватних навчальних закладів, яка розпочалася ще у 2017 році. Відповідно до цієї програми, приватні навчальні заклади — це є школи і садочки, подавали певну документацію для того, щоби отримати фінансову підтримку для роботи своїх навчальних закладів.

Загалом, це дуже гарна ідея, тому що вже із нового 2019 року таке дофінансування зможуть отримати приватні школи та садочки із державного бюджету.

А на даний час ми передбачили фінансування за період травень-серпень 1 млн 200 тис грн, і подалося 11 навчальних закладів, які отримали підтримку в залежності від тієї кількості учнів чи вихованців, які навчаються чи виховуються у навчальному закладі”, – зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.

ПЕРЕЛІК:

навчальних закладів м. Львова приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, та суми фінансової підтримки за травень-серпень 2018 року

№№ з/п Назва навчального закладу приватної форми власност Обсяг фінансової підтримки За травень-серпень 2018 року (грн.) 1. Приватний заклад дошкільної освіти «Яскрава доШкола» 83 475,00 2. Приватний навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» 27 136,00 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Школа вільних і небайдужих» 90 453,00 4. Приватна середня загальноосвітня школа-гімназія «Відродження» 191 083,00 5. Приватна християнська школа «Перлина» 57 664,00 6. Гімназія Львівського університету бізнесу та права 65 580,00 7. Приватний середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Живе слово» приватного підприємства «Лінгвістичний центр «Санбім» 80 277,00 8. Львівська українська приватна гімназія 266 837,00 9. Приватний навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія святої Софії» 212 565,00 10. Приватне підприємство «Ерудит» 139 072,00 11. Середня загальноосвітня початкова приватна школа «Альфа» 61 056,00

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року, на пленарному засіданні Львівської міської ради затвердили Програму надання фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам міста Львова приватної форми власності. Розмір фінансової підтримки для навчального закладу залежить від кількості учнів-вихованців, які у ньому навчаються.