Патрульні рятували бабусю, що застрягла на балконі

Учора львівські патрульні отримали повідомлення, що на вул. Кульпарківській на балконі 6 поверху на допомогу кличе жінка.

Коли інспектори прибули на місце, то побачили руку, що звисала із вікна. Поліцейські стукали у двері квартири, проте їм ніхто не відчиняв.

“Тоді патрульні викликали швидку та бригаду ДСНС, які оперативно приїхали та допомогли інспектору потрапити до квартири через балкон. Жінка, літнього віку, була при тямі, проте дуже погано себе почувала. У неї почалася блювота. Патрульний впустив у квартиру напарника та почав допомагати жінці”, – розповіли у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Коли бабусю визволили, вона запитала, де її внук. З’ясувалось, що у квартирі весь час перебував чоловік, який представився внуком бабусі. Він пояснив, що спав на кухні і криків бабусі просто не чув.

На місце приїхали медики, які надали необхідну допомогу 82-річній жінці.

