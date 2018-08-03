П’ятеро осіб травмовані через зіткнення легковика з бетоновозом

Водій та четверо пасажирів “Фольксвагена”, серед яких – чотирнадцятирічна дівчинка, отримали тілесні ушкодження внаслідок ДТП: на дорозі зіштовхнувся легковик з бетоновозом.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 3 серпня, близько 14.00 на автодорозі Червоноград-Броди неподалік села Поздимир, повідомляє речниця Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля “Фольксваген”, 27-річний мешканець Буського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з бетоновозом КамАЗ.

Тілесні ушкодження під час зіткнення отримали водій та четверо пасажирів легковика, одна з яких – 14 – річна дівчинка. Водій КамАЗа не постраждав.

Наразі лікарі уточнюють діагнози потерпілим. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.