На Жовківщині відкрили новий дитячий садок

Сьогодні, 3 серпня, у Великих Грибовичах, що у Жовківському районі відкрили заклад дошкільної освіти на базі загальноосвітньої школи I-III ступенів, – інформує прес-служба Львівської ОДА.

Одна група на 30 місць з триразовим харчуванням працюватиме за 9-годинним графіком.

Сьогодні садок відвідує 25 дітлахів. Роботи із облаштування дошкільного закладу тривали протягом трьох років.

«Із травня наш садок працював за 4-годинним графіком, а від сьогодні починаємо повноцінну роботу. У планах відкрити ще одну групу теж на 30 дітей, оскільки зараз є група для дітей 5-6 років. Тому є попит від батьків для створення молодшої групи. Найближчі садочки, у які доводилось відвозити дітей, – у Дублянах та Львові», – розповіла завідувач садка Марія Слюсарчук.

Вартість проекту: 420 902 грн. Це кошти обласного, районного та місцевого бюджетів.