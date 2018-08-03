На перехресті вул. Стрийська-Наукова не працюють світлофори

На перехресті вул. Стрийська — вул. Наукова не працюють світлофори. Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», в цьому мікрорайоні ПАТ «Львівобленерго» проводить аварійно-відновлювальні роботи, що спричинило позапланове відімкнення електропостачання.

Після завершення ремонтних робіт та відновлення подачі електроенергії, світлофори запрацюють у звичному режимі.