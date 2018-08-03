На перехресті вул. Стрийська-Наукова не працюють світлофори
На перехресті вул. Стрийська — вул. Наукова не працюють світлофори. Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», в цьому мікрорайоні ПАТ «Львівобленерго» проводить аварійно-відновлювальні роботи, що спричинило позапланове відімкнення електропостачання.
Після завершення ремонтних робіт та відновлення подачі електроенергії, світлофори запрацюють у звичному режимі.
«Сьогодні, о 11.15 год ми отримали повідомлення про позапланове відімкнення електроживлення до світлофорних об’єктів на перехресті вул. Стрийська — вул. Наукова, у зв’язку з аварійно-відновлювальними роботами на електромережі ПАТ «Львівобленерго». Відповідно наша диспетчерська служба повідомила відділ поліції про необхідність регулювання дорожнього руху на цьому перехресті.
Після завершення ремонтних робіт і відновлення електропостачання, світлофори на перехресті вулиць Стрийська-Наукова запрацюють у звичному режимі”, повідомили у відділі світлофорних об’єктів ЛКП «Львівавтодор».
Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», тролейбуси по вул. Стрийська курсують без змін.