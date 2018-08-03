На Львівщині відкрили школу операторів протитанкових ракетних комплексів

Навчальний заклад створили для вивчення сучасних методів боротьби з броньованою технікою супротивника

У 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ відбулося урочисте відкриття школи підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів (ПТРК), – повідомляє прес-служба Львівської облради.

На урочистому заході були присутні командувач ракетних військ і артилерії Збройних сил України — заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор В’ячеслав Горбильов, тимчасово виконуючий обов’язки начальника факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ підполковник Артем Дзюба, керівництво Навчального центру та представники духовенства.

За словами генерал-майора В’ячеслава Горбильова, навчатись у школі підготовки фахівців ПТРК почесно, адже саме тут військовослужбовці можуть отримати гідну військову підготовку, завдяки якій лави Збройних Сил поповняться справжніми, патріотично налаштованими професіоналами.

Варто зазначити, школа підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів створена для вивчення сучасних методів боротьби з броньованою технікою супротивника, щоб досконало володіти протитанковими ракетними комплексами та знати слабкі місця ворожої техніки.

На даний час відбувається підготовка військовослужбовців, які оперуватимуть протитанковими ракетними комплексами «Корсар» і «Стугна».