На Дрогобиччині злодій накрав водогінних труб на 770 тис. грн

Чоловік може опинитися за ґратами на 5 років

Чоловік може опинитися за ґратами на 5 років

Працівники Управління захисту економіки Львівщини спільно зі слідчими Дрогобицького відділу поліції та за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури викрили раніше судимого 34-річного жителя Стрийського району, причетного до викрадення труб, що належали КП «Бориславводоканал».

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці встановили, що зловмисник, використовуючи орендовані екскаватори та вантажні автомобілі, впродовж двох місяців викопав частину транспортного водогону і в подальшому її реалізував. У результаті комунальне підприємство недорахувалось близько 3,800 метрів труб, орієнтовна вартість яких становить 770 000 гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувальний акт скеровано на судовий розгляд.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, – позбавлення волі на строк до п’яти років.