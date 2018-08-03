На Дрогобиччині викрили неповнолітніх квартирних злодіїв

Поліцейські розшукали двох зловмисників, які у проникли у будинок та викрали звідти гроші, ноутбуки та інші речі.

23-річний чоловік із Дрогобицького району звернувся до поліції ще 9 квітня і заявив про крадіжку.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, зловмисники проникли у помешкання через вікно. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі”, – розповіли у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

До злочину причетні неповнолітні односельчани потерпілого – хлопці 16 та 17 років.Речові докази у них вже вилучили. Досудове розслідування триває.