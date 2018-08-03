Майбутнє вулиці Бандери визначать депутати

Якою буде вулиця Бандери вирішуватимуть депутати Львівської міської ради. Розглянути питання мають у вересні, коли міські обранці повернуться з канікул.

«Створення спеціальної депутатської погоджувальної комісії ініціював депутат Львівської міської ради Тарас Чолій. До неї долучилось більше половини депутатів міської ради – понад 40 осіб. Я ще раз презентую депутатам усі суперечливі моменти і нехай вони проголосують за конкретні рішення», – розповів у коментарі «Львівській газеті» головний архітектор міста Юліан Чаплінський.

Нагадаємо, ще у 2015 році Львівська міськрада підписала Меморандум про співпрацю з міською адміністрацією Лейпцига щодо реалізації проекту «Вулиця для всіх». Проект передбачає реконструкцію вулиці Бандери, яка розташована неподалік головного вокзалу. Основна суть проекту – вулиця має стати першою у Львові, зробленою за зразками німецьких магістралей: майбутні зміни на ній проектанти обговорюють з усіма зацікавленими. У Львові через низку зауважень та побажань мешканців, обговорення вже тривають два роки. Одне з найгостріших питань – заміна бруківки на проїжджій частині на асфальт.

Сьогодні, за словами Юліана Чаплінського, після низки обговорень, є лише ескіз проекту. Останній відкорегований ескізний проект, який враховує частково зауваження львів’ян, головний архітектор міста нещодавно презентував у своєму відеоблозі. Зокрема, презентована версія передбачає збільшення кількості бруківки на вулиці – вона буде не лише на місцях паркування авто та хідниках, а також між трамвайними коліями. Водночас проїжджа частина та велодоріжки у міській раді, заради зручності, пропонують зробити з асфальтовим покриттям.

За словами Юліана Чаплінського, на розгляд депутатів буде винесено п’ять основних суперечливих моментів, які не змогли між собою узгодити усі зацікавлені сторони. Перше – питання збереження бруківки на усій вулиці. Друге – кількість смуг для руху, третє – облаштування пішохідних площ біля органного залу та церкви Ольги та Єлизавети; четверте – облаштування пішохідного переходу на перехресті з вулицею Чупринки і п’яте – закриття для транспорту вулиці Професорської.

«Парадигма вулиці Бандери насправді міняється. Це буде тихіша і затишніша вулиця, і безпечніша. У дитинстві, коли мені було 4-5 років, я ходив туди в магазин, перетинав дорогу без проблем, оскільки машин було набагато менше. Зараз я би свою дитину не відпустив саму переходити через дорогу. На цій вулиці дуже багато студентів і учнів, а зараз вона просто небезпечна. Основний акцент має бути на людині та її безпеці та комфорті. І це найважливіше», – переконаний Юліан Чаплінський.