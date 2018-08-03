Майбутніх і молодих матусь запрошують у Стрийський парк на зустріч «ГВ на коциках»

Завтра, 4 серпня, у Стрийському парку відбудеться акція-зустріч «ГВ на коциках». Вже традиційно Львів бере участь у Всесвітньому тижні підтримки грудного вигодовування (1−7 серпня), і цьогоріч він проходить під гаслом: «Годування грудьми — основа життя». Про це повідомляє ЛОГО «Львівська асоціація консультантів з грудного вигодовування»

Захід побудовано у форматі «мама — мамі». Участь в обговореннях питань природного вигодовування дітей відбуватиметься між мамами із різним досвідом грудного вигодовування.

«Мета цієї акції — популяризація та підтримка грудного вигодовування дітей на власному прикладі. Організатори та модератори зустрічі — сертифіковані консультанти з грудного вигодовування та спільнота мам, які активно підтримують грудне вигодовування, як невід’ємну частину природного батьківства. Також у рамках зустрічі усі зацікавлені матимуть змогу отримати фахові поради та майстер-клас зі слінгоносіння», — зазначають організатори.

Програма заходу: 11.00 — 15.00: тематичні лекції та дискусії за такими за напрямками:

— для вагітних

— для батьків дітей від 0 до 4 місяців

— для батьків дітей від 5 місяців до 1 року

— для батьків дітей від 1 року і старших

Довідка:

Щорічна літня акція «Тиждень підтримки грудного вигодовування» в усьому світі проводиться 1−7 серпня, адже саме 1 серпня 1990 прийняли Декларація про захист, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Її підписали 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ.

Проходить ця акція під егідою WABA — Міжнародного Союзу, який об’єднує організації та приватних осіб, які вірять у право матері на годування дитини грудьми і право дитини харчуватися материнським молоком. Ця організація присвячує свою роботу захисту, освіті і підтримці цих прав. WABA тісно співпрацює з ЮНІСЕФ.

Контактний тел.: 097−486−88−35.