Львівська система електронної реєстрації у дитсадки працює незаконно, – львів’янин

Електронна черга в дитсадки – найпопулярніша тема серед мам. Перейматись починають нею ще із немовлячого віку. Адже втрапити у львівський садочок – справа непроста. Тим більше щороку щось змінюється. Не виняток і 2018.

Відповідальних нема

Цього року львів’янин Маркіян Гриновець провів власне розслідування. Воно доводить, що система електронної реєстрації у дитячі садки є незаконною. І справа навіть не у процедурах та дозволах, які є обов’язковими.

Справа у тому, що знайти крайнього, хто б відповідав за систему і доступ до неї у Львові виявилось складно

Таку гучну заяву Маркіян Гриновець підтверджує багатьма аргументами.

Чоловік попросив Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України провести перевірку у департаменті гуманітарної політики Львівської міської ради.«Перевірка ця була здійснена за моїм клопотанням, оскільки управління освіти не дотримується законодавства і не звертає увагу на мої запити та застереження», – пояснив Гриновець.

У відповіді, яку він отримав, йдеться про те, що інформаційна система департаменту не відповідає вимогам чинного законодавства.

«Клопотання про перевірку стосувалось електронної черги в садочки, оскільки управління освіти не надало ЖОДНИХ документів, які стосуються створення інформаційної системи, Положення про чергу написано розмито, а у Фейсбук на запитання щодо електронної системи черги відповідають незрозумілі сторонні особи», – розповів Маркіян Гриновець.

За його словами львівська інформаційна система, яка реалізує черги у садочки, містить персональні дані, а тому повинна мати не лише сертифікат ДССЗЗЗІ, а й повідомити про це Уповноваженого із прав людини. Однак цього чомусь не зробили.

Система є, а документів – нема

Ще у грудні 2017 року, коли у Львівській міській раді склали нове Положення про електронну реєстрацію дітей, Маркіян Гриновець подав запит, у якому просив документи, складених з метою створення, організації, забезпечення або супроводу системи.

Проте відповідь, яку отримав через місяць, не містила жодного документа, який би стосувався інформаційної системи.

«Серед договорів – лише 2 договори про оренду віртуального сервера (простою мовою – оренди комп’ютера) від жовтня 2017 року з ТОВ “Ді.Ес.Ейч.Софтвер” (якість цього договору – окрема історія), та від листопада 2017 року з ЛКП МЦІТ», – пригадує чоловік.

Йому так і не пояснили, навіщо управлінню освіти два сервери та чому немає документів на інформаційну систему.

Тому у березні Гриновець подав повторний запит. У відповідь також не отримав запитуваних документів.

Тож львів’янин вважає, що створення інформаційної системи електронної черги у садки є дуже заплутаним.

Виконком ЛМР ще у 2016 році зобов’язав управління освіти забезпечити розробку системи електронної реєстрації дітей, тоді як ЛКП МЦІТ повинне було технічно обслуговувати систему.

І систему запустили у липні 2017 року.

«Хоча єдиний договір, як вже писав вище – на оренду сервера, з’явився аж у жовтні.

«Умовно “нове” Положення про електронну реєстрацію дітей затверджується 29.12.2017р. № 1190 (зміни незначні, але необхідно було наголосити, що це НОВЕ Положення і НОВА система), з якого зникає доручення РОЗРОБИТИ систему, відтак у своїх відповідях управління повідомляє, що не було замовником системи, а отже не може надати документів», – зауважив Гриновець.

Відтак чоловік звернувся до Міського центру інформаційних технологій, де йому підтвердили – виконують лише ті зобов’язання, які прописані у договорі, тобто – по оренді сервера. І жодного доступу до самої системи не мають.

Він також додав, що Уповноваженим ВРУ з прав людини вже складено чимало протоколів через порушення прав доступу до публічної інформації.

Але через тривалий розгляд справи спливають терміни притягнення до відповідальності.

У міській раді #зраду спростовують

У прес-службі Львівської міської ради, де «Львівська газета» попросила коментар щодо цієї ситуації, відповіли, що перевірка, про яку говорить Маркіян Гриновець, проводилась не в управлінні освіти. А тому розслідування, яке провів чоловік, не відповідає дійсності.

Про це також писав у Фейсбук заступник керівника департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Ростислав Тимків.

Він наголошує, що перевірка, яка відбулась у травні жодного відношення до освіти не мала.

Про те, що з системою все гаразд, запевняє і начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.