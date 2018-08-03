Альф повертається: культовий серіал отримає продовження

Компанія-виробник фільмів Warner Bros. почала роботу над продовженням комедійного серіалу про прибульця Альфа, – про це пише «Громадське» із посиланням на The Hollywood Reporter.

У повідомленні йдеться, що, за сюжетом серіалу, Альф знову опиниться на Землі, однак цього разу, вже в іншій родині.

Видання зазначає, що проект перебуває на ранній стадії розробки. До нього приступили тільки в травні цьогоріч. Тож наразі нема навіть приблизних термінів повернення серіалу на екран.

Також невідомо, яку саме форму нададуть прибульцю – чи він залишиться лялькою, як в оригінальному шоу, чи творці використають для його створення комп’ютерну графіку.