Завтра у Львові стартує Відкритий Кубок Львова зі спортивного орієнтування

Із 3 по 5 серпня Львівська обласна федерація спортивного орієнтування спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради проводять Відкритий Кубок Львова зі спортивного орієнтування.

Спортсмени будуть змагатися у 22 категоріях, розподілених залежно від віку: Ч/Ж — 12, 14, 16, 18, 21А, 21Е, 35, 45, 55, 65+, OPEN та KIDS.

Спеціально для популяризації спортивного орієнтування серед початківців будь-якого віку та сімей створено дві відкриті групи. Група OPEN передбачає участь у стартах всіх бажаючих незалежно від віку на простих дистанціях. Група KIDS передбачає участь у змаганнях дітей молодших 10-ти років, які можуть подолати дистанцію разом з батьками.

Змагання будуть проходити на території лісопарку «Знесіння», Голосківського лісу та теренами Медичного університету ім. Д.Галицького.

На проведення цього заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 100 000 гривень.