Велопатрульні зупинили у центрі Львова п’яного водія

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, вчора вдень екіпаж велопатрульних виявив на площі Соборній водія автомобіля Renault Fluence, який під час руху користувався мобільним телефоном. Коли чоловік зупинився на червоний сигнал світлофора, інспектори попросили його припаркуватися. Тоді водій почав рухатися прямісінько на велопатрульного та ледь не збив його. Офіцери озвучили вимогу негайно зупинитися.

Чоловік вийшов з автомобіля, і патрульні побачили, що у нього присутні ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти перевірку на місці. Результат – 2.09 проміле, що більш ніж у 10 разів перевищує допустиму норму. Інспектори склали на водія протокол за керування в стані сп’яніння та електронну постанову за користування засобом зв’язку під час руху автомобіля.