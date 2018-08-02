Україна візьме участь у дитячому Євробаченні-2018

Україна відправить учасника на цьогорічне дитяче “Євробачення”, що пройде у листопаді в Мінську, – про це повідомляє UA: Суспільне.

“Участь у міжнародному конкурсі передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов’язковий внесок до Європейської мовної спілки – організатора конкурсу – за участь у змаганні. В умовах недофінансування компанії, НСТУ не має фінансової змоги здійснити всі необхідні витрати. Саме тому Суспільне вперше відмовляється від телевізійної версії національного відбору та проведе відбірковий етап лише онлайн, адже це дозволить мінімізувати витрати на виробництво”, – пояснили в НСТУ.

Також підкреслюється, що річні членські внески до ЄМС та обов’язковий внесок за участь у конкурсі Україна має сплатити восени, і ця проблема “залишається відкритою”. НСТУ заявила, що не має коштів для забезпечення участі української делегації на міжнародному етапі конкурсу.

Як відомо, торік українка Анастасія Багінська на дитячому “Євробаченні” посіла 7-ме місце, а перемогла 14-річна росіянка.