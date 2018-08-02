У суботу для дітей проведуть безкоштовні уроки з робототехніки
Діти отримають можливість побачити світ інформаційних технологій зсередини
У суботу, 4 серпня, для дітей 8−14 років проведуть безкоштовні уроки з робототехніки та створення веб-сайтів. Це чудова нагода для школярів долучитися до світу комп’ютерних технології та спробувати себе у ролі ІТ-спеціаліста.
У програмі:
- світ робототехніки — який він та які роботи існують;
- що таке Arduino та як це можна використовувати;
- діти спробують скласти свого першого робота;
- як створити свій перший веб-сайт;
- середовище розробки та особливості створення сайтів;
- діти спробують створити власний веб-сайт.
Безкоштовні заняття — це можливість побачити світ інформаційних технологій зсередини та отримати нові корисні знання. Поки діти будуть займатися з викладачами, батьки зможуть більше дізнатися про комп’ютерну освіту для дітей та її переваги у сучасному світі.
Уроки відбудуться 4 серпня о 12:00 в IT STEP Academy, вул. Замарстинівська 83а.
Пробні уроки безкоштовні, попередня реєстрація за посиланням.