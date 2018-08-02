У суботу для дітей проведуть безкоштовні уроки з робототехніки

У суботу, 4 серпня, для дітей 8−14 років проведуть безкоштовні уроки з робототехніки та створення веб-сайтів. Це чудова нагода для школярів долучитися до світу комп’ютерних технології та спробувати себе у ролі ІТ-спеціаліста.

У програмі:

світ робототехніки — який він та які роботи існують;

що таке Arduino та як це можна використовувати;

діти спробують скласти свого першого робота;

як створити свій перший веб-сайт;

середовище розробки та особливості створення сайтів;

діти спробують створити власний веб-сайт.

Безкоштовні заняття — це можливість побачити світ інформаційних технологій зсередини та отримати нові корисні знання. Поки діти будуть займатися з викладачами, батьки зможуть більше дізнатися про комп’ютерну освіту для дітей та її переваги у сучасному світі.

Уроки відбудуться 4 серпня о 12:00 в IT STEP Academy, вул. Замарстинівська 83а.

Пробні уроки безкоштовні, попередня реєстрація за посиланням.