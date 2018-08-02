У рейсовому автобусі прикордонники виявили 25 пневматичних гвинтівок (фото)

Прикордонники Мостиського загону знайшли незадекларовану пневматичну зброю та набої до неї в автобусі, що їхав з Перемишля до Львова

Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, учора в пункт пропуску «Шегині» прибув рейсовий автобус «Перемишль-Львів». Під час перевірки транспортного засобу спільна оглядова група із залученням службового собаки знайшла в багажному відділені 25 пневматичних гвинтівок калібром 4,5 мм та 400 пачок з набоями – загалом 100 тисяч куль.

Незадекларовану зброю та набої вилучили та передали державним компетентним органам. Триває з’ясування обставин правопорушення та оцінка знайдених речей.